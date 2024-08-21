Около 1,8 тысячи жилых домов капитально отремонтировали в Подмосковье с января

Около 1,8 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали в Подмосковье с начала года. В них обновили фасады, кровли, лифты и коммуникации.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, при проведении капитального ремонта уделяют особое внимание системам газоснабжения. Их уже обновили в 763 домах, это 70% от годового плана. До конца декабря ремонт проведут еще в 329 местах. Полностью работы завершили в Бронницах, Волоколамске, Егорьевске, Кашире, Коломне, Краснознаменске, Луховицах, Молодежном и Серебряных Прудах.

Кроме того, с января в 106 жилых домах заменили 305 лифтов, отремонтировали 425 кровель и 268 фасадов. Еще в тысяче построек обновили коммуникации.

«Уже сегодня видны значительные результаты, что подтверждает наши усилия по улучшению жилищных условий в регионе. Мы продолжаем наращивать темпы, чтобы завершить запланированные работы в срок и обеспечить жителям комфорт и безопасность», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

За ходом работ следят эксперты технадзора. Узнать сроки проведения ремонта жители могут по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».