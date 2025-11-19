Около 18 тысяч элементов на детских площадках покрасили в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье покрасили около 18 тысяч элементов на детских площадках. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.

Наибольшее число работ выполнили в Балашихе — там восстановили вид 1,2 тысячи сооружений. Еще 1,1 тысячи привели в порядок в Пушкино и свыше 960 в Серпухове.

Детские площадки — важный элемент социальной среды каждого округа. За их состояние следит инспекторский состав министерства по содержанию территорий Подмосковья. Во время рейдов сотрудники обращают внимание не только на внешний облик архитектурных форм, но и на уровень их безопасности для юных жителей.

В ведомстве напоминают, что о ненадлежащем состоянии игровых зон можно сообщить в территориальные отделы отраслевого министерства.