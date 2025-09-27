Около 1,8 млн туристов посетили Коломну в 2025 году

В Коломне отметили Всемирный день туризма. Округ считается лидером в Московской области по количеству достопримечательностей и музеев — их уже более 50. С начала 2025 года муниципалитет посетили почти 1 800 000 туристов, а в предыдущем году — более двух миллионов.

Большинство приезжает из Москвы и Подмосковья, Рязани, Тулы, Ярославля и Владимира. Часто бывают туристы из Нижнего Новгорода, Самары, Твери. Среди посетителей есть жители Беларуси, Китая, Казахстана и Индии.

Самой популярной достопримечательностью стал Коломенский кремль. Гости оценили экскурсии от группы «Ратоборцев», Музейную фабрику пастилы, Музей «Калачную», ферму «Экодеревушка», Музей коломенского пряника «10 зайцев», Музей-мануфактуру «Душистыя радости».

Чаще всего туристы приезжают в Коломну, чтобы посмотреть религиозные места, посетить деловые встречи или отдохнуть.

В этом году Коломна завоевала гран-при Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Города автотуризма» и I место в номинации «Город детского туризма».

«Ежегодно мы видим значительный интерес туристов, как отечественных, так и зарубежных. Количество посетителей растет, достигнув цифры более двух миллионов ежегодно. Мы расширяем инфраструктуру для приема гостей: сегодня в округе действует уже 47 отелей и гостевых домов, почти 30 кафе и ресторанов и четыре туристско-информационных центра. Рост внутреннего туризма подчеркивает и президент Владимир Путин», — подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.