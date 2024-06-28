Около 176 тематических ярмарок проведут в Подмосковье в июле

Около 176 тематических ярмарок пройдут в 40 городских округах Подмосковья в июле. Гостей ждет богатый выбор фермерских продуктов, товаров для садоводов и сувениров из разных регионов России.

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ярмарки приурочат к праздникам: Дню работника торговли и Дню семьи, любви и верности.

Каждый найдет себе товары по душе, ведь особое внимание летнего фестиваля уделяется дарам Подмосковья. Гости смогут отведать свежие овощи, ягоды и фрукты и, конечно, купить мясо и молочную продукцию прямо от производителей.

Также посетители смогут приобрести семена, рассаду и садовый инвентарь.

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