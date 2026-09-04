Около 170 тонн цветов доставили через грузовой терминал Шереметьево за неделю

Около 170 тонн цветочной продукции прошло через грузовой терминал Шереметьево в конце августа. Объем поставок оказался на 68 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Около 170 тонн цветочной продукции прошло через грузовой терминал Шереметьево в конце августа. За одну неделю объем поставок вырос на 68 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цветы поступают в аэропорт из разных стран мира, в том числе из Вьетнама, Таиланда и Китая. Также поставки идут из российских регионов — Краснодара и Сочи.

После обработки в терминале продукцию отправляют в десятки городов России, среди которых Мурманск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Якутск.

Для сохранения свежести цветов в грузовом терминале «Москва Карго» используются холодильные камеры с регулируемыми температурными режимами. При транспортировке по территории аэропорта применяются специальные термокунги, которые помогают поддерживать необходимые условия хранения.

Такая система позволяет доставлять цветочную продукцию по всей стране в сохранном виде — свежей и готовой к продаже.