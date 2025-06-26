Около 170 наборов «Я родился в Подмосковье» вручили в Ленинском округе

Подарочные наборы продолжают вручать новоиспеченным мамам Ленинского округа. За половину этого года в муниципалитете такой презент получили 167 женщин в Видновском перинатальном центре.

В подарочном боксе есть все необходимое для первых дней жизни малыша. Также туда вложено поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«С 2025 года подарок для новорожденного обновлен и дополнен. Теперь в него входят более 50 наименований необходимых принадлежностей: детская косметика и средства гигиены, одноразовые пеленки, подгузники, полотенце, бутылочки, подогреватель питания, специальное постельное белье, игрушки для младенцев, предметы для ухода за крохой, одежда трех размеров и теплый комбинезон-трансформер от рождения до года. Вся одежда — в бежевых тонах, поэтому подойдет как мальчикам, так и девочкам», — отметили в Видновском перинатальном центре.

Кроме того, взамен подарка еще более двух тысяч молодых мам получили выплату — 20 тысяч рублей.

Отметим, что наборы «Я родился в Подмосковье» выдают в роддомах и перинатальных центрах Московской области с 2019 года.