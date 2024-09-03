Котельные в институте ядерных исследований в Дубне подготовили к зиме

Около 170 миллионов рублей выделили на подготовку к зиме той части Дубны, где расположен Объединенный институт ядерных исследований. Там уже привели в порядок все котельные. В планах — завершить ремонт сетей.

Работы по подготовке сетей проводят специалисты отдела главного энергетика ОИЯИ.

«На Центральной котельной была заменена автоматика, была замена сетевых насосов. То же самое — на Восточной котельной были выполнены ремонты — насосно-сетевые, подпиточные и так далее», — рассказал начальник котельного цеха ОГЭ ОИЯИ Анатолий Тихомиров.

Также обновлены самые проблемные участки на улице Ленинградской и Моховой. На аварийных участках на улицах Мира и Вавилова чугунные трубы холодного водоснабжения меняют на пластиковые. Об этом рассказал заместитель главы городского округа Дубна Павел Гришин.

Кроме того, в округе ведется подготовка к отопительному сезону более 400 жилых домов округа.

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