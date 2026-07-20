Около 1,7 тысячи тонн ягод собрали в Подмосковье с начала сезона

В Подмосковье уже собрали урожай ягод с площади 225 гектаров. Значительная доля урожая приходится на землянику: с 138 гектаров собрано свыше 1,4 тысячи тонн, сообщили в региональном Минсельхозе.

В ягодном направлении трудятся более 20 сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств Подмосковья. Лидерами по валовому сбору стали Ленинский округ, Коломна и Луховицы. Среди крупных производителей — «Совхоз имени Ленина», «Коломенская ягода», К (Ф)Х «Екатерининские сады», «Русская ягода» и другие хозяйства.

Продлить сезон плодоношения и повысить стабильность урожая помогают современные технологии. Фермеры применяют капельный полив, используют тоннельные конструкции и теплицы, досвечивают посадки LED‑лампами, а также практикуют выращивание в субстратах.

Подмосковные ягоды продаются в свежем виде, максимально сохраняя вкус, аромат и пользу. В плодах много витаминов и антиоксидантов, поэтому лето — лучшее время, чтобы включать их в рацион.