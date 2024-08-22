Около 1,7 тысячи сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

С начала года органы опеки устроили в семьи 1,7 тысячи детей-сирот. Первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева сообщила, что ключевым принципом работы является убеждение: ребенок сам выбирает семью.

После консультации с психологами специалисты начинают работать с потенциальными родителями или опекунами. В Министерстве социального развития Московской области подчеркнули, что в регионе приоритет отдается семейным формам устройства детей. Отмечается, что в Подмосковье нет детских домов, но есть семейные центры, где дети временно проживают в условиях, приближенных к домашним.

Также в регионе работают 69 школ для подготовки приемных родителей, где опытные психологи помогают как потенциальным, так и действующим приемным родителям.

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