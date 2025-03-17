Около 1,7 тысячи человек задействовали в уборке дорог в Подмосковье 17 марта

Около 1,7 тысячи специалистов задействовали в уборке дорог в Подмосковье 17 марта. Они будут устранять последствия снегопада, очищая улицы и обрабатывая их ото льда.

Как рассказали в региональном Минтрансе, ночью дорожные службы обработали ото льда самые опасные участки. Сейчас они убирают проезжую часть в округах, где выпал снег.

«В работах задействованы свыше 600 единиц спецтехники, а также более 700 дорожников на региональной сети и более 900 — на муниципальной», — рассказал министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

В ближайшие дни в Подмосковье сохранится риск образования гололедицы, до среды возможен снег.

Водителей призвали не выезжать на летней резине.