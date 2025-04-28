Около 17 тысяч выплат для новорожденных оформили онлайн в Подмосковье за неделю

Выплаты для новорожденных стали самой популярной госуслугой в Подмосковье на минувшей неделе. Ей воспользовались более 17 тысяч раз, сообщили в Мингосуправления региона.

На прошлой неделе жители Подмосковья обратились за оформлением выплаты на покупку товаров для новорожденных более 17 тысяч раз. Второе место по популярности заняла «Выписка из домовой книги» — свыше 14 тысяч заявлений.

Еще более 12,8 тысячи раз пользователи воспользовались онлайн-записью в кружки и секции, 7,8 тысячи раз — услугой по замене и выдаче социальных карт и 3,4 тысячи — по присвоению адреса.

Всего на региональном портале доступно 390 услуг для жителей и бизнеса. Получить их также можно на «Доброделе».