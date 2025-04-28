28 апреля 2025 14:05 Около 17 тысяч выплат для новорожденных оформили онлайн в Подмосковье за неделю Фото: Мобильное приложение «Госуслуги Московской области» / Медиасток.рф Выплаты для новорожденных стали самой популярной госуслугой в Подмосковье на минувшей неделе. Ей воспользовались более 17 тысяч раз, сообщили в Мингосуправления региона.
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