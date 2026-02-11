Около 17 тысяч медработников оформили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

В Московской области действует программа, которая помогает специалистам решить жилищный вопрос. По инициативе губернатора Андрея Воробьева врачи, педагоги и сотрудники социальных учреждений могут получать компенсацию за съем дома или квартиры.

Эта мера поддержки пользуется в регионе особой популярностью.

«Компенсация аренды жилья — это реальная поддержка тем, кто ежедневно заботится о жителях, и мы создаем условия, при которых профессионалы выбирают Подмосковье не только для работы, но и для жизни. Сегодня этой мерой воспользовались уже порядка 17 тысяч медработников, свыше шести тысяч педагогов и около 600 работников социальных учреждений», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Выплату могут оформить не только новички, которые недавно устроились на работу, но и опытные сотрудники со стажем. Сумма зависит от того, в каком округе человек работает.

Один специалист может получать от 20 тысяч рублей в месяц. Если в организации трудятся супруги-педагоги или оба работают в соцучреждении, им компенсируют до 30 тысяч. Для семейных пар врачей планка выше — до 45 тысяч рублей ежемесячно.

Кандидаты на получение выплаты должны работать на полную ставку в государственной больнице, поликлинике, школе или центре соцобслуживания. Кроме того, у заявителя, его мужа или жены, а также детей не должно быть собственной квартиры или дома в Подмосковье. Также важно, чтобы семья не снимала помещение по договору соцнайма.

Программа распространяется на врачей разных профилей, заведующих отделениями и фельдшерско-акушерскими пунктами, учителей-предметников, а также тех, кто ухаживает за инвалидами и пожилыми людьми.

Узнать подробности можно у руководителя своей организации. А подать заявление — через региональный портал государственных услуг.