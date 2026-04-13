Около 1,7 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Парки Московской области продолжают набирать популярность. За минувшую неделю их посетили около 1,7 миллиона человек, что на 135 тысяч больше показателей прошлого года.

Максимальный наплыв гостей пришелся на 12 апреля, когда совпали Пасха и День космонавтики. В этот день в зонах отдыха одновременно находилось порядка 250 тысяч человек, а среднесуточная посещаемость в выходные достигала 350 тысяч.

Наибольшее число гостей за неделю принял центральный парк Долгопрудного — его территорию посетили 46 тысяч человек. Вторую строчку занял парк «Пехорка» в Балашихе с результатом 45 тысяч посетителей. Третьим стал центральный парк в Пушкино, где зафиксировали 41 тысячу гостей.

Еще два парка — парк Мира и центральный парк Лобни — приняли по 30 тысяч человек каждый. Посетителей привлекают благоустроенные прогулочные маршруты, современные детские и спортивные зоны, а также культурные площадки.

Всего в регионе насчитывается 219 парков, и их инфраструктура ежегодно развивается: обновляются аллеи, появляются новые пространства для отдыха и спорта, внедряются системы освещения и видеонаблюдения.

В прошлом году эти территории посетили 93 миллиона человек, а по итогам 2026 года ожидается рост до 105 миллионов. Уже с начала текущего года в парках Подмосковья побывали более 33 миллионов гостей, и этот показатель продолжает увеличиваться.