Около 17 километров дорог отремонтировали под Орехово-Зуевом этим летом

Фото: Минтранс Подмосковья

Дорожные службы отремонтировали 17 километров на трех участках региональных трасс в Орехово-Зуевском городском округе. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, специалисты Мосавтодора уложили пять километров асфальтового покрытия на участке от деревни Тереньково до пересечения с трассой А-108 в районе деревни Новое, а также до трассы А-108 по направлению к городам Ликино-Дулево, Орехово-Зуево и Куровское.

Кроме того, рабочие отремонтировали два участка 12 километров от деревни Гридино до остановки Юрятино и от деревни Абрамовка до села Ильинский Погост.

Новое покрытие отличается высокой износостойкостью, а это значит, что межремонтные сроки продлятся. В планах укрепить обочины вдоль дорог и нанести разметку.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экологическую акцию в помощь бойцам СВО запустили в Подмосковье

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте