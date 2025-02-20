Около 17 детских площадок модернизируют в Красногорске в 2025 году

План на текущий год включает второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка, обновление Красногорского городского парка, Яблоневого сквера, площади Оптиков, сквера Инженерных бригад в Нахабино и озера «Торфяное».

В 2025 году в муниципалитете запланирована модернизация 17 детских площадок в Красногорске, Путилково, Тимошкино, Нахабино и Дмитровском. На 18 дворовых территориях будет заменено асфальтовое покрытие, кроме того, в округе обустроят более 20 «народных троп». Отдельные поручения на основе просьб жителей Красногорска касаются создания парковок и пешеходных дорожек.

«Важно, чтобы за каждым объектом, независимо от его масштаба и назначения, была своя жизненная предыстория, основанная на пожеланиях жителей, приоритетности и целеполагании», — подчеркнул глава городского округа Дмитрий Волков.