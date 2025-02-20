Около 17 детских площадок модернизируют в Красногорске в 2025 году
Глава городского округа Дмитрий Волков провел заседание штаба по благоустройству. Основной темой стало обсуждение программы обновления общественных пространств.
План на текущий год включает второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка, обновление Красногорского городского парка, Яблоневого сквера, площади Оптиков, сквера Инженерных бригад в Нахабино и озера «Торфяное».
В 2025 году в муниципалитете запланирована модернизация 17 детских площадок в Красногорске, Путилково, Тимошкино, Нахабино и Дмитровском. На 18 дворовых территориях будет заменено асфальтовое покрытие, кроме того, в округе обустроят более 20 «народных троп». Отдельные поручения на основе просьб жителей Красногорска касаются создания парковок и пешеходных дорожек.
«Важно, чтобы за каждым объектом, независимо от его масштаба и назначения, была своя жизненная предыстория, основанная на пожеланиях жителей, приоритетности и целеполагании», — подчеркнул глава городского округа Дмитрий Волков.