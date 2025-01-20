Около 1600 человек приняли участие в крещенских купаниях в Солнечногорске
Крещение Господне отметили в Солнечногорске. Центральной площадкой для омовения стало озеро Сенеж. Праздничные мероприятия собрали более 3000 участников, из которых порядка 1600 человек решились на погружение в купели.
В Солнечногорске было подготовлено семь официальных мест для крещенских купаний, большинство из которых расположились на территории храмов или в их непосредственной близости. Купели организовали как под открытым небом, так и в помещениях с комфортной температурой.
Открытые площадки были оборудованы палатками для переодевания с подогревом, все желающие также могли согреться горячим чаем с угощениями. Кроме того, у озера Сенеж работала передвижная баня-бочка.
В храмах прошли Божественные литургии, где прихожане могли подать церковные записки и поставить свечи. Перед началом купаний священнослужители Солнечногорского благочиния совершили чин Великого освящения воды.
«Поздравляю вас с великим православным праздником — Крещение Господне. Этот день объединяет нас общей верой, радостью и силой духа. В этот праздник желаю вам здоровья и счастья, пусть этот день принесет мир, благодать и свет в каждый дом!» — поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
За безопасностью и здоровьем граждан следили сотрудники полиции, «СолнСпас» и скорой помощи. Заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков отметил, что крещенские купания прошли без происшествий. Специальная комиссия заранее проверила безопасность купелей, и в связи с толщиной льда иордани на водоемах были оборудованы только с заходом с берега.