Около 1600 человек приняли участие в крещенских купаниях в Солнечногорске

Крещение Господне отметили в Солнечногорске. Центральной площадкой для омовения стало озеро Сенеж. Праздничные мероприятия собрали более 3000 участников, из которых порядка 1600 человек решились на погружение в купели.

В Солнечногорске было подготовлено семь официальных мест для крещенских купаний, большинство из которых расположились на территории храмов или в их непосредственной близости. Купели организовали как под открытым небом, так и в помещениях с комфортной температурой.

Открытые площадки были оборудованы палатками для переодевания с подогревом, все желающие также могли согреться горячим чаем с угощениями. Кроме того, у озера Сенеж работала передвижная баня-бочка.

В храмах прошли Божественные литургии, где прихожане могли подать церковные записки и поставить свечи. Перед началом купаний священнослужители Солнечногорского благочиния совершили чин Великого освящения воды.