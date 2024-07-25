Около 160 жителей Лобни получили знаки отличия ГТО с начала года

Администрация городского округа Лобня
Фото: Администрация городского округа Лобня

В этом году всероссийскому комплексу «Готов к труду и обороне» исполнилось 10 лет. На сайте зарегистрированы более 10 тысяч жителей Лобни. В этом году 159 спортсменов округа получили знаки отличия.

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» нацелен на развитие массового спорта в стране. За время существования программы на сайте зарегистрировались более 1,2 миллиона участников из Московской области, из низ более 10 тысяч — жители Лобни.

С начала 2024 года 159 спортсменов округа получили знаки отличия. На золото выполнили нормативы 120 человек, на серебро — 26, на бронзу — 13.

В Лобне работают пять центров тестирования ГТО. Они отмечены на интерактивной карте. Любой желающий может сдать норматив в своей возрастной группе. Абитуриенты, которым вручили знаки отличия, получают дополнительные баллы при поступлении в колледж или вуз.

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