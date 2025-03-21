Около 160 школьников сдали ГТО в Истре с начала 2025 года

Лидером по числу учащихся, успешно выполнивших комплекс, стала Рождественская школа муниципального округа Истра. Ребята получили специальные знаки отличия, которые могут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения.

Также участие в сдаче нормативов приняли воспитанники Костровской школы, школы № 2 города Истра, Павловской школы, Лицея города Истра и Дедовской школы № 1.

Напомним, программа «Готов к труду и обороне» возобновилась в России с 2014 года. Участникам необходимо выполнить перечень обязательных упражнений: бег, подтягивания, отжимания, наклоны, прыжки в длину и другие. Кроме того, они могут выбрать дополнительные испытания, например, метание мяча, плавание или челночный бег.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.