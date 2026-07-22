Около 160 гектаров территории обработают от борщевика в Чехове

Глава Чехова Михаил Собакин провел час по экологии, в ходе которого обсудил с представителями администрации борьбу с борщевиком Сосновского. Основным нововведением стало использование нейросети и дронов.

В планах на этот год — обработка более 158 гектаров земли с использованием препарата «Магнум ВДГ». Каждую территорию обрабатывают дважды с интервалом в 30 дней. Первый этап завершен уже на 136 гектарах, второй — на 35.

«Текущие темпы заставили нас рассмотреть перспективное направление и отказаться от экстенсивного пути в пользу автоматизированного выявления и ликвидации опасного растения. Ключевым элементом новой системы станет связка искусственного интеллекта и беспилотных летательных средств», — отметил Михаил Собакин.

С помощью нейросети будут делать аэрофотосъемку и распознавать борщевик с точностью до 95–98%. После анализа снимков будут созданы цифровые карты зараженных зон, которые затем будут обрабатываться с помощью гексакоптеров, обеспечивающих точечное распыление гербицидов. Главное преимущество — снижение ущерба для окружающей среды.

Переход на новые технологии позволит сократить бюджетные затраты, увеличить доходы от штрафов, снизить риск здоровью и вернуть заброшенные земли в сельскохозяйственный оборот.