Около 1,6 тысячи мусорных баков обновили в Подмосковье в январе

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В январе специалисты компании «ЭкоЛайф» обновили более 1,8 тысячи мусорных баков в Подмосковье. Их отремонтировали и покрасили.

За месяц специалисты отремонтировали 1,5 тысячи баков, еще 298 покрасили. Также привели в порядок 187 бункеров для сбора отходов.

Глава министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко напомнил, что благодаря механизму льготного лизинга в регионе постоянно обновляют инфраструктуру. Так, муниципалитеты уже получили 320 из 400 новых бункеров. Их распределили между тремя региональными операторами для Каширской, Сергиево-Посадской и Рузской зонами

«Новые контейнеры направят на замену изношенных и для оснащения новых площадок в 23 муниципалитетах, среди которых Красногорск, Истра, Домодедово, Химки, Одинцово, Мытищи, Коломна», — рассказали в ведомстве.

В зону обслуживания «ЭкоЛайф» входят Химки, Луховицы, Одинцово, Кашира, Руза, Домодедово, Дубна, Сергиев Посад.

Специалисты напомнили, что ремонт контейнеров важен для качества жизни в регионе.

«Контейнеры являются неотъемлемой частью системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Их состояние влияет на эстетику городских пространств, уровень санитарии и экологическое благополучие территорий», — отметили в министерстве.