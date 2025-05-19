Около 16 тысяч скамеек отремонтировали во дворах Подмосковья с начала года

С начала 2025 года в Подмосковье отремонтировали и заменили около 16 тысяч скамеек во дворах. Лидерами по объему работ стали Луховицы, Пушкино и Раменский округ. В каждом из них обновили более 800 конструкций

Коммунальные службы проводят покраску, ремонт и полную замену поврежденных элементов. С начала года в Луховицах привели в порядок 1,1 тысячи лавок, в пушкино — 874, в Раменском — 811, в Балашихе — 627, в Серпухове — 625, в Шатуре — 621, в Воскресенске — 559

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, работы продолжаются. Жители могут оставлять заявки на ремонт через управляющие компании или территориальные отделы ведомства.