Около 16 тысяч градпланов оформили в Подмосковье онлайн с января

В Подмосковье доступна госуслуга по оформлению градостроительных планов. С начала года ей воспользовались около 16 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, градостроительный план нужен для проведения строительства и реконструкции капитального объекта. Его необходимо оформить для подготовки проектной документации, получения разрешения на работы и ввод объекта в эксплуатацию.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация права» — «Подготовка градостроительных планов земельных участков». Получить ее могут физические и юридические лица и предприниматели.

Услугу предоставляют в течение 14 рабочих дней.

В прошлом году сервисом воспользовались более 95 тысяч раз.