Сегодня 12:19 Около 16 тысяч градпланов оформили в Подмосковье онлайн с января Фото: Мобильное приложение «Госуслуги Московской области» / Медиасток.рф
В Подмосковье доступна госуслуга по оформлению градостроительных планов. С начала года ей воспользовались около 16 тысяч раз.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, градостроительный план нужен для проведения строительства и реконструкции капитального объекта. Его необходимо оформить для подготовки проектной документации, получения разрешения на работы и ввод объекта в эксплуатацию.
Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация права» —
«Подготовка градостроительных планов земельных участков». Получить ее могут физические и юридические лица и предприниматели.
Услугу предоставляют в течение 14 рабочих дней.
В прошлом году сервисом воспользовались более 95 тысяч раз.
