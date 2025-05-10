Дань уважения великому подвигу. Забег «Наследники Победы» прошел в Подмосковье

Более 1500 человек приняли участие в забеге «Наследники Победы» в Подмосковье

Забег «Наследники Победы» прошел на полигоне «Алабино» в Наро-Фоминске. Участие в нем приняли команды из парней и девушек от 18 до 35 лет. В гонке соревновались более 1500 человек. Марафон приурочили к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе от лица главы региона поприветствовала участников и поздравила их с началом гонки.

«Этот забег — не просто испытание силы и выносливости. Это дань уважения к великому подвигу наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни подарили нам мир и свободу. День Победы — священная дата для каждого из нас. Сегодня вы, наследники Победы, своими действиями показываете, что эта память жива, что она вдохновляет вас на новые свершения, — отметила Швелидзе.

Министр пожелала участникам командного духа, достойного преодоления трассы и побед. Восьмикилометровую дистанцию разрабатывали профессиональные инструкторы и инженеры — на пути поместили 30 препятствий с крутыми подъемами и спусками, водой, грязевыми рвами, отвесными стенами и рукоходами. На ее преодоление в среднем заложили около трех часов.

Первой финишировала команда из Воскресенска. В прошлом году она также была лидером гонки.

«Невероятные эмоции! Все соперники очень достойные, борьба была напряженная. Здорово видеть, как с каждым годом организаторы придумывают новые испытания, препятствия», — поделился впечатлениями участник команды-победителя Алексей Герасимов.

Через полчаса испытание завершили волоколамские атлеты из патриотического клуба «Спецвзвод». В состав команды вошли офицеры Росгвардии, участники и ветераны СВО с государственными наградами. Участники поделились, что приезжают на забег уже восьмой год.

Третьей пришла команда из Звездного городка — военнослужащие восьмой авиационной дивизии особого назначения.

«У нас остались хорошие впечатления от гонки, мы пробежали всю дистанцию, ребята — молодцы. На трассе было много водных препятствий, вода ледяная, но ничего — когда бежали, согревались», — отметил капитан команды Сергей Королев.

Призеров наградили кубками, а всех остальных участников — фирменными жетонами.

Также для спортсменов и болельщиков на полигоне организовали полевую кухню, зоны для отдыха и развлечений. В организации помогали волонтеры Подмосковья.