Около 150 ветеранов в Волоколамске получили выплаты ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны в Подмосковье получили разовые денежные выплаты в честь 80-летия Победы. Деньги выделили как из федерального, так и из регионального бюджета.

«Около 150 ветеранов Волоколамского округа получили в этом году денежную выплату. В юбилейный год они также получили памятные медали», — сообщил начальник управления социального развития Александр Степанов.

Согласно указу президента России, размер федеральной выплаты составил от 55 до 80 тысяч рублей — точная сумма зависит от того, к какой категории относится ветеран. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьева все подмосковные ветераны получили дополнительную выплату от региона — от 40 до 70 тысяч рублей.

Так, участникам и инвалидам войны перечислили по 70 тысяч рублей, а труженикам тыла, блокадникам, вдовам погибших и бывшим узникам концлагерей — по 40 тысяч рублей.