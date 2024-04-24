Около 150 тысяч многодетных семей Подмосковья получили электронные удостоверения | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:42 Около 150 тысяч многодетных семей Подмосковья получили электронные удостоверения Многодетным семьям Подмосковья напомнили о мерах поддержки Пресс-служба Министерства социального развития МО

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Электронное удостоверение вместо бумажного теперь получают многодетные семьи Московской области автоматически. Уже порядка 150 тысяч семей успели воспользоваться услугой.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что это удобная альтернатива бумажному варианту, которую можно сохранить в телефоне и иметь всегда под рукой.

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С начала года около трех тысяч многодетных родителей области получили электронные удостоверения, в то время как менее тысячи пришлось на бумажный формат. Это удостоверение обеспечивает льготный статус для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев, парков и выставок.

Людмила Болатаева также добавила, что около 110 тысяч многодетных семей в Подмосковье воспользовались мерами поддержки, на реализацию которых в бюджете выделено примерно 45 миллиардов рублей.

Министерство социального развития Подмосковья напомнило, что многодетные семьи области могут рассчитывать на бесплатный проезд, компенсацию за коммунальные услуги, земельный участок или выплату на его приобретение, а также на выплату за школьную форму и бесплатное питание в школе.

Желающие обратиться для получения удостоверения могут подать заявку на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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