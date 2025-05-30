Около 150 студентов приняли участие в военно-спортивной игре в Солнечногорске

Военно-спортивная игра «Звезда — 2025» прошла в 10-й раз на базе корпуса № 1 колледжа «Подмосковье» в деревне Козино под Солнечногорском. За юбилейный кубок боролись около 150 студентов из всех 10 структурных подразделений колледжа.

Игра проводится на территории колледжа «Подмосковье» с 2015 года. На торжественном открытии мероприятия с приветственными словами выступили директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина и первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«Такие события сплачивают и прививают молодому поколению патриотические чувства. Это всегда важно и особенно актуально в наше время: знать и уважать наши корни, традиции, историю», — подчеркнул Кирилл Типографщик.

После строевого смотра начались спортивные игры, которые включали в себя одиночную строевую подготовку, строевые приемы в составе отделения, историческую викторину, военно-спортивную эстафету, полосу препятствий, стрельбу, метание гранат и переправу. Кроме того, студенты смогли принять участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи.