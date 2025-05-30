Около 150 студентов приняли участие в военно-спортивной игре в Солнечногорске
Военно-спортивная игра «Звезда — 2025» прошла в 10-й раз на базе корпуса № 1 колледжа «Подмосковье» в деревне Козино под Солнечногорском. За юбилейный кубок боролись около 150 студентов из всех 10 структурных подразделений колледжа.
Игра проводится на территории колледжа «Подмосковье» с 2015 года. На торжественном открытии мероприятия с приветственными словами выступили директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина и первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
«Такие события сплачивают и прививают молодому поколению патриотические чувства. Это всегда важно и особенно актуально в наше время: знать и уважать наши корни, традиции, историю», — подчеркнул Кирилл Типографщик.
После строевого смотра начались спортивные игры, которые включали в себя одиночную строевую подготовку, строевые приемы в составе отделения, историческую викторину, военно-спортивную эстафету, полосу препятствий, стрельбу, метание гранат и переправу. Кроме того, студенты смогли принять участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи.
«Это командообразующая игра. Наши корпуса расположены в четырех городских округах — Солнечногорске, Клину, Химках и Лобне, и многие ребята впервые встречаются, знакомятся друг с другом, заводят дружеские отношения. И, конечно же, важно развивать у молодежи спортивные навыки, любовь к Родине», — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа «Подмосковье» Оксана Федорова.
Студенты колледжа также активно участвуют в других патриотических мероприятиях. В этом году они присоединились к всероссийской игре «Зарница 2.0» под эгидой «Движения Первых», а в середине мая принимали у себя ежегодную региональную игру в честь 80-летия Победы. В результате участия в этом мероприятии учащиеся колледжа «Подмосковье» одержали победу, заняв первое место среди 15 команд из 14 учебных заведений Московской области.