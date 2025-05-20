Около 150 спортсменов приняли участие в турнире по дзюдо в Ногинске

Масштабный турнир по дзюдо «Верь в себя» впервые прошел в Ногинске и собрал около 150 участников со всего Подмосковья. За победу и ценные призы боролись юные спортсмены 10-11 лет из 10 округов региона.

Организатором соревнований «Верь в себя» стал благотворитель Армаис Есаян. Меценат в детстве тоже занимался дзюдо, однако в те времена средств не хватало даже на кимоно, поэтому он решил когда-нибудь помочь таким же ребятам обрести уверенность.

«Самое основное — это мотивировать наших детей. Дзюдо — это семья, которая дает силы и мотивирует по жизни», — сказал он.

На празднике работали аниматоры, специалисты по аквагриму, а также выступили успешные спортсмены, которые поделились своими историями. Среди них — серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, трехкратный чемпион мира по дзюдо Александр Михайлин.

«Совет простой: верить в себя, ставить перед собой цели и идти к ним, несмотря ни на что», — сказал он.

Победители турнира получили спортинвентарь: наборы кимоно, рюкзаки, толстовки, наушники и многое другое.