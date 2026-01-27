Около 150 спецмашин вывели на уборку снега в Шатуре

С раннего утра на расчистку дорог и дворов округа вышли 150 единиц спецтехники. К борьбе с сугробами приступили и дворники. В первую очередь расчищают выходы из подъездов, проходы к остановкам и социальным объектам. На дорогах в приоритете опасные участки, автобусные маршруты. Отдельное внимание уделяют подходам и подъездам к детским садам и школам.

Директор рошальской школы № 2 Сергей Еплов рассказал, что на территории образовательного комплекса снег убирают ежедневно.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы наши педагоги, наши ученики и воспитанники могли комфортно пройти на территорию. Дворники в каждом корпусе нашего образовательного комплекса выходят с утра на работу, расчищают подъездные пути для подвоза продуктов, для прохода детей и учителей», — отметил Сергей Еплов.

Для оперативной уборки снега Служба дорожного хозяйства и благоустройства Шатуры предоставила школе роторы — бензиновые снегоуборщики.