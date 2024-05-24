Около 150 рабочих мест создадут на кабельном заводе в Воскресенске

В городском округе Воскресенск завершается строительство завода по производству кабельной продукции, включая слаботочные сети. Предприятие создаст около 150 рабочих мест для жителей.

Завод будет выпускать силовые, оптико-волоконные кабели, самонесущие изолированные провода, телефонные кабели, а также кабели для сигнализации и блокировки.

«Производственный цех готов, ведутся отделочные работы в административно-бытовом корпусе и КПП. Территория благоустроена, проложен асфальт и бетонная площадка для хранения готовых изделий. Установлены три производственные линии, которые сейчас настраиваются и тестируются», — сообщил главный инженер «Белтелекабеля» Алексей Минервин.

Запуск производства запланирован на третий квартал 2023 года.