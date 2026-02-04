Около 150 кубометров снега вывезли из поселка Колычево в Можайском округе

Работы по расчистке проводились 2 и 3 февраля силами коммунальных служб. Техника и рабочие очищали дороги, парковки и подходы к социальным объектам.

Уборка велась в плановом режиме в рамках комплексной работы на всей территории округа. Для вывоза снега использовался самосвал и погрузчик. Трое рабочих вручную расчищали труднодоступные участки, чтобы обеспечить полноценную уборку.

Как сообщили в администрации, аналогичные работы полным ходом идут во всех населенных пунктах Можайского городского округа. Автомобильные трассы, парковочные зоны, подъезды к учреждениям и остановочные павильоны приводятся в порядок согласно утвержденным нормативам.

В случае необходимости жители могут обратиться по вопросам, связанным с последствиями непогоды, в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.