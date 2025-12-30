Около 150 ярмарок пройдут в Подмосковье в январе

Новый 2026 год Подмосковье встретит широкой сетью ярмарок, которые порадуют жителей и гостей региона. В течение января планируется работа 150 разнообразных тематических площадок.

На некоторых ярмарках будут предлагать товары из разных уголков России, а другие будут приурочены к праздникам.

Все желающие смогут приобрести свежие фермерские продукты, включая мясо, молоко и мед, кондитерские изделия, а также уникальные сувениры ручной работы.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что новогодние ярмарки продолжат работу в начале января. Так, они будут работать до 4 числа в Зарайске на площади Революции и с 1 по 3 января в Лотошине.

Рождественские ярмарки пройдут в первой декаде месяца в Воскресенске, Куровском и Истре.

Со второй половины января, в преддверии Крещения, площадки развернутся в Кашире, Люберцах, Лобне и других муниципалитетах.

Проведение ярмарок в Подмосковье — это давняя популярная традиция, ставшая для многих семей формой совместного отдыха.

В уходящем году в регионе работали более 1900 подобных площадок. Для удобства жителей актуальная информация о месте и времени работы январских ярмарок доступна на интерактивной карте портала «Мой АПК».