Около 150 ям отремонтировали в Подмосковье в выходные

Свыше 150 ям отремонтировали на подмосковных дорогах в выходные. Работы провели в Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Домодедове и других округах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на региональных дорогах отремонтировали около 40 ям, на муниципальных — еще 120.

«Ямочный ремонт на дорогах Московской области в рамках летнего содержания продолжается — дефекты покрытия ликвидируют с применением горячей асфальтобетонной смеси», — отметили в министерстве.

Профильные службы регулярно обследуют дороги и проводят ремонт при выявлении недочетов. Все работы контролируют при помощи системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

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