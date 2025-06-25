Около 150 дефектов устранят на игровых площадках в Лосино-Петровском округе

В Лосино-Петровском округе насчитывается 204 игровых площадки общей площадью более 58 тысяч квадратных метров. В период с 15 марта по 23 июня на объектах было выявлено 307 дефектов. 167 из них уже устранены, 146 находятся в работе. Там предстоят покраска и ремонт игровых элементов, приведение в порядок резинового покрытия, завоз песка в песочницы.

Сергей Джеглав выслушал доклад об итогах очистки ручья на улице Березовая в поселке Свердловский. В полном объеме завершена очистка запруды от зарослей камыша, снят верхний слой грунта с примесями иловых отложений, углублена и расширена водоотводная траншеи, укреплены откосы и бровки уступа и другие работы.

На совещании также уделили внимание вопросу устранения подтоплений. В микрорайоне Прибрежный откачка воды производится силами МБУ «ЛП ХТУ». Для окончательного решения проблемы необходимо полностью восстановить дамбу, признать участок сети бесхозным и принять на баланс администрации, после чего передать в оперативное управление «ХТУ» и заключить контракт на ремонт.