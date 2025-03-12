Около 1,5 тысячи жителей Подмосковья сменили имя или фамилию c начала года

Услугу можно получить в любом удобном МФЦ у сотрудников ЗАГС. В Минсоцразвитии региона отметили, для смены имени придется заплатить госпошлину. В этом году ее размер увеличили с 1,6 до 5 тысяч рублей.

Работники ЗАГС Подмосковья отмечают, перемена имени остается важным событием. Чаще всего меняют фамилию женщины, если не приняли ее от мужа во время регистрации брака.

Многие обращаются, чтобы сменить имя по личным причинам — из-за стремления начать жить по-другому, чтобы избавиться от неприятных ассоциаций с прошлым именем, или желая подобрать имя, более подходящее к их внутреннему миру.

Жители Подмосковья уверены, что желание для перемены имени может быть связано с модой, культурными трендами или личными увлечениями.