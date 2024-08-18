Около 1,5 тысячи участников собрал «Ночной забег со звездами» в Королеве

Порядка 1,5 тысячи человек приняли участие в «Ночном забеге со звездами». Мероприятие прошло в Королеве.

Первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн отметил, что событие стало историческим, так как в Подмосковье впервые организовали ночной забег.

«Это новое мероприятие, организованное по поручению нашего губернатора Андрея Воробьева. Он передавал вам всем большой привет, всем желает только победы», — подчеркнул Бронштейн.

Знаменитые спортсмены, среди которых олимпийский чемпион Никита Нагорный и экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, также приветствовали участников. Прославленные атлеты провели разминку перед стартом и вместе с бегунами вышли на дистанцию. Ведущим мероприятия стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Дмитрий Губерниев заявил, что счастлив присутствовать на празднике спорта и обратил внимание на энергичную атмосферу. Он подчеркнул, что команда губернатора активно развивает физкультуру и спорт в регионе.

«Каждый из вас, кто выйдет сегодня на дистанцию, уже настоящий чемпион», — добавил Губерниев.

Для участников были предложены дистанции в пять и 10 километров, а для самых маленьких— забег на 500 метров, в котором соревновались более 150 юных атлетов. Трасса забега следовала традиционному маршруту «Космического марафона», знакомому жителям и гостям Московской области. Также для спортсменов и зрителей подготовили обширную культурно-развлекательную программу.

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