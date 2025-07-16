Около 1,5 тысячи справок по опеке оформили в Подмосковье онлайн с начала года
Жители Московской области могут подать электронную заявку на получение справок, связанных с вопросами опеки и попечительства. С начала года этой услугой воспользовались в регионе около полутора тысяч раз.
Оформить заявление можно на региональном портале госуслуг в категориях «Соцподдержка» — «Соцпомощь».
С помощью сервиса можно запросить три типа документов: справку о выплатах опекуну, справку о лишении или ограничении родительских прав (включая отмену усыновления и отстранение от обязанностей), а также общие справки по вопросам опеки.
Для подачи заявления требуется авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации, а также заполнение электронной формы.
Обработка запроса занимает не более одного рабочего дня, а готовая справка поступает в личный кабинет пользователя. Услуга бесплатная.
Эта возможность стала доступной благодаря национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».