Около 1,5 тысячи семей из Чехова получили соцвыплаты к 1 сентября

Более 100 тысяч детей из Московской области получили социальные выплаты к 1 сентября. Такая поддержка полагается нескольким категориям населения. В Чехове на нее могут претендовать около 1,5 тысячи семей.

Выплаты на подготовку к учебному году начали выдавать в Подмосковье с 10 августа. Вопрос обсудили на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева. В нем поучаствовали представители областного правительства и главы городских округов.

В Чехове за парты 1 сентября сядет более 19,5 тысячи школьников. Из них около двух тысяч — первоклассники. В детсады округа пойдут почти семь тысяч детей.

Получить финансовую поддержку перед Днем знаний могут более 4,5 тысячи детей Чеховского округа. Они воспитываются в многодетных семьях, а также семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. К льготной категории относятся и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, родители которых служат в зоне СВО.

Для многодетных семей выплата составит три тысячи рублей на каждого школьника. Та же категория семей, но с доходом меньше 18,3 тысячи рублей на человека, получит еще семь тысяч рублей. Семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, имеющими доход меньше 27 тысяч рублей на человека, выплатят по 13020 рублей.

«Сейчас в Чехове выплаты на приобретение одежды уже получили 1309 многодетных семей, 82 семьи — ежегодную выплату для многодетных с низким доходом, а 27 семей — выплату на ребенка с ограниченными возможностями здоровья», — прокомментировал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Все выплаты начисляют автоматически. Если этого не произошло, можно подать электронное заявление на региональном портале «Госуслуги» или воспользоваться чат-ботом в Telegram.

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