Около 1,5 тысячи машин задействуют в уборке дорог в Подмосковье в мае

Третий цикл уборки дорог начался в Подмосковье. Специалисты отремонтируют ямы, помоют проезжую часть и восстановят разметку.

Как сообщили в региональном Минтрансе, в работах задействуют около 1,5 тысячи машин.

«В рамках третьего цикла запланированы следующие виды работ: ямочный ремонт, уборка смета и мусора, мойка проезжей части, тротуаров и ограждений и восстановление разметки», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Специалисты уже убрали мусор на 1,4 тысячи километрах дорог, очистили от смета свыше километра, а также отремонтировали 2,9 тысячи ям.

Все работы контролируют при помощи специальной цифровой системы СКПДИ.