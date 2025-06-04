Около 1,5 тысячи льгот на покупку протезов оформили онлайн в Подмосковье с января
Выплаты для приобретения протезов и слуховых аппаратов в Подмосковье можно оформить онлайн. С начала года этой услугой воспользовались в регионе около полутора тысяч раз.
Выплата для дальнейшей покупки протезов положена людям без инвалидности с доходом семьи ниже трехкратного размера прожиточного минимума.
Жителям Подмосковья без инвалидности средства на приобретение слуховых аппаратов предоставляют без учета доходов, однако необходимо предъявление медицинской справки.
Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». Заявитель должен заполнить форму и прикрепить все необходимые документы.
В течение семи дней решение поступит в личный кабинет пользователя.
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