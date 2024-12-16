Около 1,5 тысячи единиц техники задействовали для уборки дорог Подмосковья

Дорожные службы Московской области задействовали около 1,5 тысячи единиц специализированной техники для уборки дорог региона от снега. Специалисты также выполняют работы по противогололедной обработке.

Уборка дорог ведется для обеспечения безопасности дорожного движения на трассах. Работы проходят круглосуточно. Основное внимание уделяется участкам с высокой интенсивностью движения.

С полуночи 15 декабря до 18:00 16 декабря дорожные службы очистили и обработали более 37 тысяч километров муниципальных и региональных дорог, тротуаров и посадочных площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.