Около 1,5 тысячи домов в Ступине получили газ по президентской программе

Еще 1,5 тысячи домов подключили к газу в Ступине по президентской программе. По ней синее топливо проводят до границ земельных участков бесплатно.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, программа области стала самой масштабной в стране. Догазифицировать планируют 152 тысяч домов. С начала ее реализации в Ступине газ получили 1,5 тысячи семей.

С прошлого года проект стал бессрочным. Работы проводят в разных округах, в строительстве задействовали более 100 бригад.

«На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 53 тысяч домовладений. Будем продолжать активно работать в данном направлении — в 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тысяч домовладений, выполнить 20 тысяч пусков газа, а это значит, что еще 60 тысяч жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — отметил вице-губернатор области — министр энергетики Евгений Хромушин.

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