Около 1,5 тысячи детей из Подмосковья отдохнут в лагерях на море во вторую смену

Дети из Подмосковья отдыхают на курортах Краснодарского края. Так, на вторую смену в летние лагеря на море отправятся около 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Для многих детей это будет первый опыт путешествия на море. Напомню, что первую лагерную смену на Черноморском побережье провели более тысячи наших ребят», — прокомментировала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что дети из семей с низким доходом, дети-сироты, дети с ОВЗ, а также дети участников СВО могут претендовать на бесплатные путевки в оздоровительные учреждения.

Программа в лагере включает разнообразные мероприятия: плавание, игры на пляже, экскурсии, занятия спортом и другие активности. Напомним, они могут провести время в четырех детских лагерях в Анапе, Туапсе и Геленджике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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