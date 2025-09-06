Около 1,5 тысячи человек приняли участие в забеге в Одинцове

В Одинцове в парке имени Ларисы Лазутиной прошел традиционный «Арбузный кросс», собравший около 1,5 тысячи участников. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

В этом году бегуны соревновались на дистанциях от 600 до 4,5 тысячи метров, разыграв 20 комплектов наград в разных возрастных категориях. По традиции всех участников на финише ждали сочные арбузы, а победителям в группах достался целый плод в качестве приза.

Самым юным бегуном стал житель Одинцова Владимир Попов 2024 года рождения, а самым опытным — 88-летний Юрий Исаев. Напомним, забег проводят с 1971 года. В 2025 году он состоялся уже в 54-й раз. Мероприятие организовали по государственной программе «Спорт России».

С результатами забега можно ознакомиться по ссылке.