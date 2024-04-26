Около 1,5 тысячи человек написали «Диктант Победы» в Дмитрове | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:28 Около 1,5 тысячи человек написали «Диктант Победы» в Дмитрове пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

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В Дмитровском округе уже в шестой раз состоялся «Диктант Победы» — большое тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. Эта акция, организованная при поддержке проекта «Историческая память» от «Единой России», собрала около 1,5 тысячи участников на 34 площадках.

Участникам предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов. Результаты проверяла роботизированная система, а узнать их можно будет через пару месяцев на сайте акции. В этом году вопросы касались важных юбилеев, связанных с Великой Отечественной войной.

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На Перемиловской высоте «Диктант Победы» написали не только школьники и студенты, но и ветераны, а также участники специальной военной операции, которые сейчас проходят реабилитацию.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный отметил важность единства и помощи участникам СВО, напомнив о девизе времен Великой Отечественной войны: «Все для фронта, все — для Победы».

Среди первых, кто справился с заданиями, оказались Анна Ферина и Иван Есин. Они поделились, что участвуют не в первый раз и считают это важным как проверку знаний, так и дань уважения своим предкам. Мария Кузнецова из Дмитрова рассказала, что ей очень нравится история Родины и она рада была принять участие в таком значимом мероприятии.

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