Около 1,5 тысячи беременных встали на учет в перинатальном центре в Видном

На сегодняшний день около 1500 будущих мам находятся под наблюдением специалистов Видновского перинатального центра. Ежегодно около шести тысяч женщин выбирают роды в Ленинском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова отметила, что акушеры-гинекологи регулярно проводят консультации и сопровождают будущих мам на протяжении всей беременности. Пациентки вместе с мужьями посещают школы подготовки к родам, где слушают лекции по питанию во время беременности и в период грудного вскармливания, а многие женщины возвращаются на вторые и последующие роды.

Большая часть беременных женщин Ленинского округа наблюдается в Видном, а филиал женской консультации также работает в ЖК «Пригород Лесное».

С начала 2024 года в Ленинском округе уже родились почти 4,8 тысячи малышей, и до конца года ожидается появление еще 1,2 тысячи новорожденных. С момента открытия центра в 1986 году здесь на свет появились более 130 тысяч детей.

Перинатальный центр в Видном обслуживает не только жительниц Ленинского округа, но и других округов Подмосковья. Кроме того, сюда приезжают беременные с акушерскими патологиями из других регионов страны, поскольку врачи учреждения специализируются на таких случаях.

Напомним, что с 2023 года в России отмечается День беременных, который проходит дважды в год — 7 апреля и 7 октября.

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