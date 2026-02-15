Около 15 тысяч человек посетили Театральный каток в Химках с начала сезона

Театральный каток в Химках стал одним из главных мест притяжения для любителей зимнего отдыха. Площадь катка превышает 2 тысячи квадратных метров, что позволяет одновременно кататься 150 людям.

Вход для всех желающих бесплатный, также работают теплые раздевалки. Для удобства посетителей доступны прокат инвентаря, заточка коньков, камеры хранения, поддерживающие стойки для юных фигуристов и занятия с инструкторами.

Особую атмосферу создает музыкальное сопровождение — на катке постоянно звучат популярные композиции. Рядом работает кофейня, где можно согреться и отдохнуть после катания.

Каток регулярно становится площадкой для мероприятий. В минувшие выходные здесь прошел бесплатный мастер-класс по фигурному катанию для детей. Участники разного уровня подготовки — от новичков до тех, кто уже совершенствует технику, — осваивали базовые элементы под руководством опытных инструкторов.

Актуальное расписание сеансов, технических перерывов и регистрация на катание доступны на официальном сайте.