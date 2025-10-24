Около 15 тонн противогололедных материалов заготовили к зиме в Красногорске

Подготовка к зимнему периоду активно продолжается в городском округе. Для обработки дворов, парков и других общественных территорий заготовили почти 15 тонн противогололедных реагентов.

Администрация муниципалитета уделяет особое внимание обеспечению безопасности жителей и гостей города в условиях непогоды. Для этого требуется слаженная работа всех территориальных отделов и управляющих организаций.

Коммунальным службам предстоит очищать от снега и льда почти 7 миллионов квадратных метров территорий, из них 5 миллионов приходится на дворы многоквартирных домов. Более 3 тысяч рабочих и свыше 500 единиц техники будут поддерживать чистоту и порядок в городском округе в зимний период.