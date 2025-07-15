Около 1,5 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года
Жители Подмосковья имеют возможность бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Для обследования нужно обратиться в соответствующий кабинет в поликлинике или Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Об этом напомнили в Минздраве МО.
Кроме того, центр часто проводит выезды мобильных комплексов, где может провериться каждый желающий.
В ведомстве напомнили, что инфекция длительное время может никак себя не проявлять. Обнаружить ВИЧ на ранних стадиях получится лишь с помощью диагностики.
«С начала года тестирование на ВИЧ прошли почти 1,5 млн жителей Московской области, что на 13 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Подробную информацию о ВИЧ-инфекции или СПИДе можно найти на сайте.