Около 1,5 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Жители Подмосковья имеют возможность бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Для обследования нужно обратиться в соответствующий кабинет в поликлинике или Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Об этом напомнили в Минздраве МО.

Кроме того, центр часто проводит выезды мобильных комплексов, где может провериться каждый желающий.

В ведомстве напомнили, что инфекция длительное время может никак себя не проявлять. Обнаружить ВИЧ на ранних стадиях получится лишь с помощью диагностики.

«С начала года тестирование на ВИЧ прошли почти 1,5 млн жителей Московской области, что на 13 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Подробную информацию о ВИЧ-инфекции или СПИДе можно найти на сайте.