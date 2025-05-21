Около 15 млн рублей господдержки выплатили начинающим бизнесменам из Подмосковья

Начинающие бизнесмены из Подмосковья могут получить выплаты и бесплатные консультации для развития своего дела. Такой возможностью с начала года воспользовались уже 103 человека. На их финансовую поддержку направили около 15 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсоцразвития.

«Самыми популярными бизнес-направлениями стали бьюти-сфера, открытие пунктов выдачи заказов, образовательные и консультационные услуги, изготовление и продажа декоративных изделий ручной работы», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Размер выплаты для начинающих предпринимателей с 1 февраля увеличили до 180,5 тысячи рублей. Полагается она безработным гражданам с 18 лет и до пенсионного возраста. Также регион предлагает бизнесменам сопровождение специалистами Кадрового центра Подмосковья. Они помогут начинающим получить необходимые знания и качества и помогут в подготовке бизнес-плана.

Так, благодаря господдержке одна из жительниц региона Анастасия Волосова превратила свое хобби в работу, открыв творческую мастерскую.

«Рисование — это увлечение, которое было со мной всю жизнь. Оно помогает мне расслабиться, набраться сил. Но это оставалось просто досугом — я работала вполне успешно, по мере профессионального роста переходила из одно компании в другую. Но вместе с тем росло ощущение, что я не на своем месте. Уволилась и начала искать себя: смотрела варианты, думала отучиться на программиста» — рассказала Анастасия.

В итоге девушка решила заниматься творчеством. На полученные деньги она купила инструменты, необходимые материалы и краски. Теперь свои работы художница продает через онлайн-площадки и социальные сети.

В ведомстве напомнили, что возвращать полученные деньги не нужно, если выполнить два условия: в течение 90 дней предоставить отчет о том, что деньги потрачены на реализацию бизнес-плана и не закрывать бизнес в течение года после подписания договора с Кадровым центром.

Подробнее о выплате можно узнать на официальном сайте организации.