Около 15 машин и 50 дворников задействовали для уборки снега в Красногорске

В Красногорске коммунальные бригады вышли в ночную смену, чтобы расчистить заваленные снегом основные дороги. Об этом рассказал директор «Красногорской городской службы» Игорь Борисов.

В ночной смене задействовали 50 дворников и около 15 единиц техники.

«Работа началась в шесть вечера и продлится до шести утра. Главная задача — расчистить основные дороги после первого снегопада, чтобы утром по ним смогли проехать автомобили», — уточнил он.

Борисов отметил, что коммунальщики сделают все, чтобы не допустить образования больших заносов.

Утром в среду дворники и техники снова выйдут на улицы. Они расчистят дворовые территории и подходы к больницам, школам и детсадам. Коммунальщики также уберут снег на контейнерных площадках, чтобы без проблем можно было вывезти мусор.

По словам Борисова, на улице Кирова и Красногорском бульваре в Павшинской пойме заработали роторные снегоочистители. Кроме того, пять самосвалов направили для вывоза снега.